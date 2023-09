Monza, Colombo: «Contento di essere tornato a casa» – VIDEO. L’attaccante passa dal Milan alla squadra brianzola

Le prime parole di Lorenzo Colombo come nuovo giocatore del Monza, dopo l’arrivo in prestito dal Milan.

LE PAROLE – Ciao tifosi biancorossi, sono contentissimo di essere qui a casa, non vedo l’ora di iniziare e vi aspetto in tantissimi allo stadio per esultare in questo magnifico stadio

