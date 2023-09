Le parole di Michele Di Gregorio, portiere del Monza, dopo il pareggio dei brianzoli contro il Bologna. I dettagli

Michele Di Gregorio, portiere del Monza, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo lo 0-0 contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Pareggio giusto, ce la siamo giocata provando a vincerla. Ora riprendiamo a lavorare che tra 3 giorni siamo di nuovo in campo. Personalmente sono contento di non aver preso gol e dare una mano alla squara. Lavoro per questo e devo continuare. Nazionale? Vediamo quello che verrà e lo prenderemo, ora penso al Monza».

