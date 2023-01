Le parole dell’ad del Monza, Galliani, all’ingresso in Lega per l’assemblea sui diritti tv della Serie A del prossimo triennio

Intercettato dai giornalisti presenti davanti alla sede della Lega Serie A, Adriano Galliani, ad del Monza, ha risposto così a chi gli chiedeva cosa si aspetta da questa riunione, in cui si deciderà il bando per i diritti tv del prossimo triennio per la Serie A.

«Cosa si aspetta da questa Assemblea Meglio che non rispondo»

L’articolo Monza, Galliani sui diritti TV: «Cosa mi aspetto? Meglio che non rispondo» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG