L’ex Inter Oristanio finisce nel mirino del Monza: i brianzoli spingono per per portare in Lombardia il talento del Cagliari

Come riporta Calciomercato.com, Oristanio, di cui l’Inter detiene un diritto di recompora, è un nuovo obiettivo del Monza

«Un discorso che sta portando avanti molto bene il Monza, da sempre società molto attenta ai talenti italiani. Per adesso è un’idea ma nei prossimi mesi tutto potrebbe iniziare a prendere forma, anche perché in Brianza c’è un profilo ben noto all’Inter: parliamo chiaramente di Michele Di Gregorio, portiere cresciuto nelle giovanili del club nerazzurro che in questi anni si sta attestando come uno dei migliori interpreti del ruolo in Italia. La sua valutazione si aggira attorno ai 15-20 milioni di euro, mentre l’Inter vorrebbe valutare Oristanio una decina di milioni».

L’articolo Monza, idea Oristanio: i brianzoli studiano un piano proviene da Inter News 24.

