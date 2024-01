Il vice di Raffaele Palladino Stefano Citterio si è espresso a DAZN: le sue dichiarazioni dopo la vittoria di Frosinone. Le dichiarazioni

Citterio, vice dello squalificato mister Raffaele Palladino, si è espresso così verso Monza-Inter:

«La squadra può arrivare in alto. C’è tanta soddisfazione, girone d’andata strepitoso. Abbiamo superato quanto fatto l’anno scorso e siamo felici per tutto quello che stiamo facendo. Vogliamo continuare così, provando con tutti a dire la nostra e ad imporre il nostro gioco quando è possibile. Contro l’Inter sarà una partita difficile, loro sono in vetta e vogliono mantenerla. Verranno a Monza agguerriti, ma noi diremo la nostra».

L’articolo Monza, il vice di Palladino: «Con l’Inter gara dura, vorranno restare in vetta» proviene da Inter News 24.

