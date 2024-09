Nella prossima trasferta contro il Monza, l’Inter di Simone Inzaghi si trova di fronte a delle scelte formative cruciale. In un momento in cui il campionato incontra la necessità di gestire le energie dei giocatori, soprattutto in vista degli impegni europei e dei derby, il dialogo tra continuità e turnover diventa sempre più serrato. Interrogativi sul centrocampo e sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave sono al centro dell’attenzione, delineando una situazione complessa per il tecnico nerazzurro.

La strategia di rotazione

Con l’avvio della Champions League all’orizzonte e i derby di Milano, Inzaghi si trova a dover ponderare ogni mossa. La scelta di mantenere una continuità di formazione nei primi incontri sta ora lasciando spazio alla necessità di un più ampio turnover. Una decisione non a caso, ma dettata dalla volontà di preservare la freschezza atletica dei suoi protagonisti principali. Domenica contro il Monza, l’Inter potrebbe quindi vedere un certo rimescolamento nelle sue fila, con un occhio di riguardo per il centrocampo.

Hakan Çalhanoğlu

Le opzioni a centrocampo

Il centrocampo dell’Inter si presenta come il settore più incerto in vista della prossima partita. Davide Frattesi si è messo in luce con l’Italia, segnando due reti contro Francia e Israele, e appare come un forte candidato per una maglia da titolare. Piotr Zielinski, nonostante non abbia ancora calcato il campo con la maglia nerazzurra, ha dimostrato le sue qualità con la nazionale polacca e potrebbe finalmente avere una chance.

La gestione delle risorse diviene complessa quando si pensa a Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan, entrambi rimasti a rifinire la condizione durante la pausa dedicata alle nazionali. Barella, fresco di un intervento chirurgico per una sinusite, e Mkhitaryan, già ritiratosi dalle scene internazionali, generano ulteriori riflessioni su chi dovrà effettivamente riposare e chi invece scenderà in campo fin dall’inizio.

Il dilemma Çalhanoglu

Un altro punto interrogativo riguarda Hakan Çalhanoglu, pezzo pregiato dell’Inter di Inzaghi. Nonostante un lieve affaticamento muscolare accusato durante la pausa con la nazionale, il contributo del turco è considerato insostituibile. Tuttavia, la prudenza potrebbe consigliare di non rischiarlo dal primo minuto, considerando Kristjan Asllani come possibile alternativa. L’albanese è in ottima forma, avendo giocato per la sua nazionale contro Ucraina e Georgia.

Verso le decisioni finali

Le sessioni di allenamento previste nei giorni a venire saranno fondamentali per gli ultimi aggiustamenti. La possibilità di effettuare un’ampia rotazione senza compromettere la prestazione della squadra è un’equazione che Inzaghi dovrà risolvere con grande attenzione. Le sue scelte non influenzeranno solo l’immediato incontro con il Monza, ma potrebbero avere ripercussioni sui match successivi di alto profilo, sottolineando l’importanza di una gestione oculata del roster in questa fase cruciale della stagione.

