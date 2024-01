Monza Inter, match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Monza Inter, valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024.

PRIMO TEMPO

Nessun problema per l’Inter: contro i brianzoli i nerazzurri piazzano un doppio colpo del ko già nei primi minuti. a Sbloccare la partita ci pensa Calhanoglu dal dischetto, dopo il mano di Gagliardini visto dal VAR. Pochi giri di lancette e i nerazzurri sono di nuovo lì davanti: palla a Dimarco che mette in mezzo bassa e tesa e Lautaro Martinez in spaccata fa il gol del 2-0. La squadra di Palladino completamente travolta dai nerazzurri, non riesce a creare occasioni dalle parti della porta di Sommer. Alla mezzora la partita cambia: gol di Pessina, annullato per un fuorigioco di spalla. Da quella occasione però i brianzoli cambiano, attaccando con più intensità. Tra i nerazzurri clamoroso triplo errore di Thuram, che si mangia più di una rete.

MONZA INTER, IL TABELLINO

MONZA (3-4-1-2): Sorrentino; D’Ambrosio, Gagliardini, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, V. Carboni; Mota Carvalho. Allenatore: Raffaele Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG