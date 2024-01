Le parole di Wanda Nara, compagna e agente di Mauro Icardi: «Il materasso non serviva più. Ricordo ancora il dolore il giorno dopo»

Wanda Nara, compagna ed agente di Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray ed ex dell’Inter, ha parlato ospite del podcast Rumics della sorella Zaira. Di seguito le sue parole sul rapporto con Maurito.

PRIMO INCONTRO – «Eravamo amici e c’era una certa vibrazione nell’aria, ma non sapevo se ero io o tutti e due o anche qualcun altro. Era pazzesco, lui mi diceva che aveva quattro cellulari per parlare con le donne. Le aveva divise per continente»

ANEDDOTO – «Un giorno andammo insieme in barca con degli amici, c’era anche il mio ex marito (Maxi Lopez, ndr). Mauro mi chiese di tenergli il telefono, io mi guardai intorno e lo buttai in acqua. Verso le 18 iniziò a cercare il cellulare come un disperato, sollevando tutte le stuoie. Anche io lo cercavo, ma il telefono era sparito».

PASSIONE – «Prima di allora, duecento donne devono essere passate attraverso quel materasso, ma dopo di me è stata distruzione totale. Il materasso non serviva più. Il giorno dopo ricordo ancora il dolore che avevo dentro perché non ero abituata a dare il massimo, prendevo l’Ibuprofene ogni quattro ore»

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG