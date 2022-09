Allo stadio U-Power, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Monza e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio U-Power, Monza e Juventus si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Monza Juventus 0-0 MOVIOLA

Minuto di silenzio prima del match per l’alluvione nelle Marche

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Monza Juve.

1′ Tiro Di Maria – Miretti verticalizza per Kostic, che la mette sul secondo palo per Di Maria. Tiro svirgolato che torna sui piedi di Kostic: il serbo la rimette per Vlahovic, che non aggancia bene in area.

3′ Tiro Rovella – Sensi calcia dalla distanza ma trova la respinta di Gatti. L’azione prosegue: pallone sui piedi di Rovella che non inquadra il bersaglio.

9′ Occasione Bremer – Calcio d’angolo di Kostic, Bremer sale in cielo ma non riesce a girare in porta di testa.

12′ Colpo di testa Izzo – Marlon disegna un lancio lungo in area a pescare l’inserimento di Izzo, che svetta di testa e manda di poco alto.

14′ Tiro Vlahovic – Filtrante per il serbo, che si muove bene in area e calcia da posizione defilata. Pallone sull’esterno della rete.

18′ Occasione Ciurria – Dany Mota sbuca alle spalle di Gatti e crossa al centro per Ciurria. Al volo sfiora il palo di Perin, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

23′ Punizione Pessina – Ci prova direttamente verso la porta il centrocampista, trovando la presa centrale di Perin.

25′ Occasione Vlahovic – Miretti ruba palla e trova Kostic in verticale. Suggerimento per Vlahovic che prova a girarsi ma viene murato.

29′ Salva Perin – Di Gregorio col lancio lunghissimo per Dany Mota, salva Perin di testa con una grande uscita.

31′ Tiro Ciurria – Sinistro velenoso dalla distanza che sorvola la traversa.

37′ Tiro Paredes – Kostic crossa troppo lungo, la raccoglie De Sciglio sul palo opposto. Traversone basso a rimorchio per Paredes il cui tiro viene ribattuto.

41′ Espulso Di Maria – Izzo marca stretto il Fideo, che si libera con un fallo di reazione dell’avversario secondo Maresca. Rosso diretto.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Monza Juventus 0-0: risultato e tabellino

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Dany Mota, Caprari. All. Palladino. A disp. Cragno, Sorrentino, Caldirola, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Birindelli, Ranocchia F., Antov, Colpani, Marrone, Bondo, Carboni, Molina

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti; Di Maria, Vlahovic, Kostic. All. Landucci (Allegri squalificato). A disp. Szczęsny, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Barbieri, Fagioli, Barrenechea, Kean, Soulé, Iling-Junior

ARBITRO: Maresca di Napoli

AMMONITI: 21′ Bremer

ESPULSO: 41′ Di Maria

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A

L’articolo Monza Juventus 0-0LIVE: espulso Di Maria! proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG