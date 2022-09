Matteo Marani è intervenuto in un’intervista a Tuttosport dicendo la sua sul futuro di San Siro. Ecco le sue parole

Matteo Marani è intervenuto in un’intervista a Tuttosport dicendo la sua sul futuro di San Siro. Ecco le sue parole:

« Comprendo il dolore e l’affetto incommensurabile per San Siro. Per migliaia di persone è stato un rito. Genitori e figli, sorrisi e pianti. Lo è ancora oggi, alle 20.45 c’è Milan-Napoli, partita più importante del campionato. Capisco meno chi sguazza nella demagogia: giù le mani dal Meazza, non si tocca la creatura, applausi. Ok, ma chi paga la conservazione di un impianto vuoto e con pochi eventi annui?»

