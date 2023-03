José Machin, centrocampista del Monza, ha parlato al Corriere dello Sport del suo momento con il club lombardo in Serie A

José Machin, centrocampista del Monza, ha parlato al Corriere dello Sport.

PAROLE – «E’ stato come resettare tutto e aggiungere entusiasmo al nostro campionato. Sulla base che già aveva il Monza, il mister ha saputo intervenire alla grande. Facendo fare un salto di qualità alla squadra. Palladino qui ha migliorato tutti, anche per me c’è stato un salto di qualità grazie a lui. Così abbiamo preso per il verso giusto la stagione, coi primi risultati. In molti casi, l’importante è sbloccarsi».

L’articolo Monza, Machin: «Palladino qui ha migliorato tutti, anche per me c’è stato un salto di qualità» proviene da Calcio News 24.

