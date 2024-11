Ai microfoni degli addetti ai lavori i protagonisti rossoneri esprimono i loro pensieri a riguardo della risicata vittoria rossonera a Monza. Ecco le loro parole..

Reijnders a Sky: “Segnare è sempre una sensazione fantastica. Abbiamo vinto una partita molto dura, c’è l’abbiamo messa tutta! Problemi fisici? No, non ho nessun problema: ora dobbiamo goderci appieno questa vittoria e poi pensare alla sfida contro il Real Madrid”

Paulo Fonseca: Oggi la cosa più importante da fare era vincere. Credo che abbiamo meritato questo successo addirittura con maggiori gol di scarto. L’ultimo anno il Milan ha perso qui, non era facile.

Su Real Madrid-Milan e Leao: “Sono galvanizzato per ogni partita, non penso che il Real Madrid sia più importante del Monza. Leao è entrato molto bene, sono contento della sua reazione, contro il Real Madrid giocherà titolare”.

Su Morata: “Sono felicissimo di parlare di lui. Per me il migliore in campo è stato Morata, oggi è stato magnifico in tutti i momenti. I gol sono sicuro che arriveranno.”

