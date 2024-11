Un Milan ai minimi termini si porta a casa tre punti da Monza in una partita sofferta e decisa dagli episodi. Brodino per Fonseca ed i suoi che continuano ad evidenziare i soliti problemi.

Maignan 6,5

Salva il Milan nel primo tempo. Spettatore nel secondo

Terracciano 5,5

Approssimativo ma non dannoso. Quanto basta

(Calabria s.v.)

Thiaw 6

Non sale alle cronache per situazioni particolari. Perfetto per un difensore

Pavlovic 6

Tiene il ritmo e non si fa sorprendere, bene cosi

Theo Hernandez 6

Compitino per il Theo a cui eravamo abituati. In realtà fa più del sei ma non con abbastanza convinzione

Fofana 6,5

Ancora di salvataggio sempre e comunque. In questo Milan parte di default da mezzo punto in più

Reijnders 7

Sempee ordinato e bello da vedere. Condisce il tutto con il gol partita

Chukwueze 5,5

Passo indietro rispetto alla convinzione mostrata negli ultimi match

Samuel Chukwueze

(Lotus-Cheek 6)

15 minuti di fisico e poco altro

Pulisic 6

Giocatore cardine di questo Milan. Forse ci si aspetta sempre di più da lui ma gestisce bene le aspettative

(Musah s.v.)

Okafor 5

Stasera è sembrato fuori dagli schemi rossoneri e quelle poche iniziative personali sono sempre sfociate nel nulla

(Leao 6)

Partita collosa. Lui ne rimane invischiato ma trova la scintilla in progressione che per poco non lo iscrive nel tabellino marcatori

Morata 5

Male. Sembra aver perso una sua identitá coltivata in 15 anni di calcio professionistico. Non è un centravanti

