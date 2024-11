E’ il giorno di Monza-Milan, Fonseca pensa a un nuovo clamoroso ribaltone nell’undici titolare: oltre a Leao altre due esclusioni eccellenti?

In vista della prossima sfida del campionato, l’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, sembra orientato verso scelte sorprendenti che potrebbero influenzare non solo il modulo della squadra ma anche le prospettive dei giocatori coinvolti.

Le decisioni riguardanti la formazione titolare per la partita contro il Monza evidenziano una strategia che si discosta dalle aspettative comuni, con l’esclusione – stando alle ultime indiscrezioni – un po’ a sorpresa di alcuni giocatori chiave.

Fiducia a tempo a Fonseca

Dopo la sconfitta di San Siro è andato in scena un vertice tra la società, rappresentata da Ibrahimovic, Moncada e Furlani, con il tecnico Fonseca. Una conferma di fiducia è stata espressa, ma con un orizzonte temporale – afferma Calciomercato.com – che lascia intravedere la possibilità di cambiamenti drastici. Fonseca sembra trovarsi in una posizione delicata. La conferma di fiducia da parte della dirigenza rossonera è stata chiara, tuttavia, questa non è illimitata. Si profila all’orizzonte una data cruciale: l’impegno contro il Cagliari, previsto l’11 novembre, prima della pausa di novembre. Questa partita potrebbe rappresentare per il tecnico portoghese un’ultima chiamata prima di possibili valutazioni sulla sua sostituzione. Una dimostrazione tangibile del sostegno non pienamente incondizionato nei confronti di Fonseca è stata evidente già il giorno seguente il match contro il Napoli.

Monza-Milan: tre esclusioni eccellenti?

Dopo un esame approfondito delle prestazioni recenti, Fonseca appare intenzionato a modificare l’assetto della squadra introducendo variazioni significative. Questa strategia si riflette principalmente nell’esclusione di Rafael Leao dai titolari, una decisione che segue la sua assenza nella formazione iniziale già nella partita precedente contro il Napoli. Tale scelta sembra suggerire una potenziale insoddisfazione con l’apporto dell’attaccante, nonostante le sue doti notevoli. Le sorprese non si fermano all’attacco, ma si estendono anche alla fase difensiva. Infatti, la partita contro il Monza vedrà una difesa rinnovata, con Emerson Royal e Fikayo Tomori pronti a cedere il loro posto. Royal, che ha avuto un ruolo costante in assenza di Davide Calabria, sembrava destinato a rientrare nel ruolo da titolare. Invece, Fonseca opta per Filippo Terracciano nel ruolo di terzino destro, una mossa inaspettata data la sua solita posizione nel lato opposto del campo. Questa decisione evidenzia la fiducia dell’allenatore nelle capacità di adattamento e nell’impegno dimostrato da Terracciano durante gli allenamenti. In aggiunta, la coppia difensiva centrale sarà costituita da Malick Thiaw e Matteo Pavlovic, confermando una direzione che privilegia l’esclusione di Tomori a favore di una nuova dinamica difensiva. Queste scelte lasciano intendere un approccio tattico mirato a rafforzare la solidità e la compenetrazione del reparto arretrato, nonostante gli errori passati.

Rafael Leao

Un Milan che guarda al futuro

La formazione prevista manifesta chiaramente l’ambizione di Fonseca di sperimentare e, possibilmente, di innovare, testimoniato dalla presenza di giocatori come Okafor, che sembra offrire un contributo fondamentale in entrambe le fasi di gioco. Con un apparente 4-2-3-1, il Milan si appresta a scendere in campo con una compagine che potrebbe sorprendere non solo gli avversari ma anche i propri tifosi, grazie alla freschezza e alla novità delle sue proposte in campo.

