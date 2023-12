Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha così parlato dopo il match giocato contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni

Raffaele Palladino ha parlato a Sky Sport dopo Monza-Fiorentina.

LE PAROLE – «La nostra identità è chiara, siamo fatti per giocare in questa maniera. Oggi c’è stato un errore in costruzione, può capitare e dispiace per Di Gregorio che ci ha salvati tante volte. Oggi ci sono stati più che altro errori tecnici, ma c’erano linee di passaggio da sfruttare per fare male, magari andando verticale quando la Fiorentina pressava forte. Abbiamo avuto delle occasioni, poi nella ripresa loro bravi a spezzettare il nostro gioco. Proveremo dalla prossima a fare punti. Ci vuole equilibrio che nel calcio spesso non c’è. Nelle ultime due abbiamo perso con squadre non alla nostra portata. Avevano in panchina gente importante, che costa molto. Abbiamo perso solo con le grandi, con chi è a portata abbiamo fatto sempre punti».

