Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni:

«Prima di arrivare all’intervallo c’è un tempo in cui abbiamo sbagliato per demerito mio, lo dico pubblicamente. Ho messo io in difficoltà la squadra leggendo male alcune situazioni, ho chiesto scusa ai ragazzi. Anche dalle cose negative prendo un lato positivo… Del secondo tempo sono super soddisfatto. Non era facile contro una Fiorentina così. Il nostro campionato deve essere questo, fare più punti possibili per salvarci. Marì? Pablo è un grande uomo oltre che giocatore. Ero indeciso se farlo partire titolare, fino all’ultimo secondo».

