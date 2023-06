Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato dopo il match giocato dai brianzoli contro l’Atalanata

Raffaele Palladino ha così parlato in conferenza stampa dopo Atalanta-Monza.

PARTITA – «Abbiamo affrontato una big del nostro calcio, il merito va all’Atalanta. Ti porta a giocare anche male, hanno forza e coraggio, ti sporcano tutte le giocate. Poi abbiamo preso le misure, mi è piaciuto di più il secondo tempo: avevamo accorciato le distanze, nel momento migliore nostro c’è stata l’espulsione, lì è finita la partita. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, hanno dato tutto: l’espulsione non l’ho vista, non parlo, massima serenità sulle decisioni degli arbitri».

ATTEGGIAMENTO – «Non credo ci sia stato un atteggiamento sbagliato, affrontavamo una squadra con un obiettivo diverso dal nostro. La prestazione è stata fatta, con l’atteggiamento giusto. Abbiamo provato a giocare, rischiando anche tanto. Per quanto riguarda i tifosi mando loro un saluto, sono venuti in tanti, li ringrazio per tutto quello che ci hanno dato durante l’anno».

DA COSA SI RIPARTE – «Non saremo più una neo-promossa, le squadre ci affronteranno in maniera diversa, ci affronteranno con timore, dovremo essere bravi a mettere la mentalità giusta in tutte le partite. Non voglio parlare di obiettivi, ne parleremo quando sarà chiuso il mercato».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG