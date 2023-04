Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro lo Spezia

PAROLE- «Il nostro obiettivo è quello di fare una grande prestazione, come dico sempre. E’ molto stimolante vincere perchè saremmo quasi salvi che per noi è come conquistare uno scudetto. Dovremo essere pronti ad una partita complicata, quella contro ,o Spezia è una partita difficile. Noi però siamo carichi dopo una bella settimana, vogliamo provare a vincere».

