Le parole di Marco Baroni, allenatore del Lecce, alla vigilia della gara di Serie A contro il Milan. I dettagli

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Udinese.

PAROLE – «Siamo partiti con questo gruppo a maggio e ci manca un mese per scrivere una pagina di storia importante, questa è una di quelle partite importanti per il nostro percorso. La squadra deve avere fiducia e credere nei propri mezzi. Dobbiamo giocare da Lecce con attenzione, spirito e determinazione. Servirà fisicità e corsa, contro una squadra che ha anche tanta qualità. Non dobbiamo guardare dietro, ma solo avanti e alla nostra prestazione. Colombo titolare? Sì, può essere un’opzione. Ora ha recuperato, così come tutta la squadra che sta bene. Dobbiamo giocare senza paura, con attenzione e concentrazione».

