Le parole di David Beauguel, calciatore dell’Al Wahda, dopo la sfida contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo

David Beauguel dell’Al Wahda ha parlato a L’Equipe della sfida contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

PAROLE – «Sono rimasto un po’ deluso da lui. A fine gara gli ho detto che ero un suo grande tifoso e gli ho chiesto la maglia, ma lui mi ha stretto la mano senza guardarmi negli occhi e con un’aria molto sprezzante. Sono rimasto in silenzio perché sono cresciuto con lui come idolo… Ricordo ancora quando guardavo i suoi video al college. Capisco che fosse deluso, ma il suo atteggiamento mi ha sorpreso. Anche in campo ha urlato contro i suoi compagni, era sconvolto. Comunque il suo arrivo è ottimo per il calcio saudita, al di là dell’aspetto economico. I sauditi sono tifosi di calcio e CR7 potrebbe spingere altri giocatori del suo calibro a venire qui, a sviluppare le accademie e i centri di allenamento».

