Il tecnico del Monza Raffaele Palladino anticipa l’addio ai brianzoli? L’allenatore ha rimandato i discorsi sul futuro al termine della stagione

L’allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato anche di futuro a DAZN dopo la vittoria sul Cagliari:

IL FUTURO – «Il futuro non si conosce. Di tutti i discorsi fatti in settimana ho sentito poco e mi sono informato poco perché ho pensato al Cagliari. La dirigenza vi dirà tutto sull’argomento. Il futuro del Monza è adesso, sono 9 gare fondamentali per provare a raggiungere il record di punti rispetto alla passata stagione. Al mio futuro ci pensiamo a fine stagione»

