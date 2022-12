Le parole di Raffaele Palladino, allenatore del Monza, sulla prima parte di stagione della squadra in Serie A

Raffaele Palladino è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. L’allenatore del Monza si è espresso sulla lotta salvezza in Serie A.

PAROLE – «Ha ragione Adriano Galliani, da gennaio è come se iniziasse un altro torneo. Il Monza ha dimostrato buone cose, fin qui, ma per ora non abbiamo fatto nulla. La strada per la salvezza resta ancora lunghissima. C’è molto da lavorare».

