Le parole di Raffaele Palladino, tecnico del Monza, prima del calcio d’inizio della partita dei brianzoli contro il Genoa

Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di SKY Sport prima del calcio d’inizio di Genoa-Monza. Di seguito le sue parole.

«Akpa Akpro titolare? Ha fatto un’ottima settimana, ha lavorato bene e se lo meritava dopo un periodo difficile: ora sta bene. Ho la fortuna di avere tanti giocatori che mi mettono in difficoltà, un’ottima rosa con giocatori duttili: Akpa farà una grande partita. Classifica Ci fa piacere avere questi punti, siamo orgogliosi. Possiamo fare qualcosa di straordinario, ma dovremo rimanere umili, specie in uno stadio come questo molto caldo. Stasera dovremo tirare fuori gli artigli».

