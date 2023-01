Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato dopo la vittoria per 2-0 all’Allianz Stadium contro la Juventus. Le dichiarazioni

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato a DAZN. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

VITTORIA – «Oggi è tutto emozionante, tutto molto bello, i complimenti di Allegri che è una persona fantastica a livello umano e fa molto piacere. La cravatta me l’ha data il dottor Galliani, mi ha detto nel pre partita che se avessimo vinto oggi me l’avrebbe regalata. Fa piacere la prestazione, i ragazzi meritano queste soddisfazioni. E’ una gara che resterà nella storia del Monza».

SCEGLIERE TRA LE DUE VITTORIE – «Abbiamo fatto un bellissimo percorso dal mio arrivo e dalla vittoria all’andata che ci ha dato entusiasmo e ha tracciato un percorso. Ci mancava vincere fuori casa con una grande, in altre partite era mancato. Oggi abbiamo coronato questa prestazione, è stata una gara perfetta. Siamo stati bravi, abbiamo avuto il pallino del gioco nel primo tempo, poi ci siamo abbassati per i campioni che hanno messo. C’era bisogno di questo per vincere».

