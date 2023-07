Pazza idea per rinforzare la difesa del Monza: il club brianzolo starebbe valutando l’acquisto di Umtiti

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Monza starebbe guardando ai parametri zero in cerca di rinforzi per il reparto difensivo.

Spunta l’idea di un acquisto di Samuel Umtiti, che recentemente ha risolto il proprio contratto con il Barcellona. Al momento solo valutazioni per il francese, ma presto potrebbe partire la trattativa.

