Brutte notizie per Carmine Nunziata e per l’Italia U21: Lorenzo Colombo ha lasciato il ritiro degli azzurrini per indisponibilità.

A comunicarlo è la stessa FIGC sui propri canali ufficiali. L’attaccante del Monza dunque non sarà a disposizione del Ct per le due gare di qualificazione ai prossimi Europei.

