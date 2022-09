Il centrocampista del Monza in prestito dalla Juventus Rovella ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia U-21. Le sue parole

PRESTITO – «Sia io che con Allegri, con i dirigenti Cherubini e Nedved, abbiamo deciso che per me all’età di 20 anni, era meglio giocare, fare ancora esperienza per poi magari essere più pronto a giocare a quei livelli. Cosa mi porto dalla Juve? Quando ti alleni con quei grandi campioni anche se per poco tempo, la differenza la noti subito, sia a livello mentale che tecnico. Ti fa crescere. Vittoria con il Monza Neanche noi ci aspettavamo di battere la Juve».

