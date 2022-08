Monza, le parole di Stroppa dopo la sconfitta contro il Torino al debutto in Serie A: «A tratti la squadra mi è piaciuta»

Inizia con una sconfitta l’avventura in Serie A del Monza. Di seguito, le parole del tecnico Stroppa.

PARTITA – «Gol presi figli di errori, dobbiamo migliorare. A tratti la squadra mi è piaciuta, potevamo essere più bravi nel palleggio e abbiamo regalato le situazioni da gol. Torino squadra fisica, sapevamo come poteva metterci in difficoltà. Finché la condizione e la concentrazione hanno retto siamo stati in partita, normale sullo 0-2 prendere qualche contropiede di troppo, le opportunità le abbiamo avute anche noi».

FISICITÁ – «Dobbiamo mettere su chili, il Torino ha gente di 1.85 e di 85 kg, questo sport ti pone di fronte a duelli di contrasto, poi dobbiamo essere più bravi nel gestire la palla per sopperire a qualche mancanza».

NUOVI ARRIVI – «Gli ultimi sono arrivati poche ore fa, in un certo senso ci vuole del tempo ma non lo abbiamo, le amichevoli per noi si chiamano campionato. Cresceremo pian piano, la squadra è competitiva. Bisogna metterla insieme, darle identità e lavorare. Pensavo di avere più difficoltà, mi sembra invece che la squadra quando ha retto ha tenuto molto bene il campo, creando anche occasioni da gol. Potevamo meritare qualcosa in più».

