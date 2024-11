Morata si impegna ma non sta trovando la via del gol. Motivo che potrebbe portare il Milan a tentare un clamoroso colpo di mercato a gennaio?

Contava vincere e il Milan l’ha fatto. Bando alle ciance, al bel gioco e ai fraseggi spettacolari. Vincere a Monza fa morale, aumenta le convinzioni dei giocatori in vista della delicata trasferta europea in quel di Madrid il prossimo martedì.

Il Milan ha traballato ancora in difesa, senza pagare dazio, e gli è bastato un gol di testa di Reijnders per sbancare Monza. I tre punti offrono l’opportunità ai rossoneri di ripartire, ancora una volta, per dare nuovo slancio a una stagione che è ancora troppo acerba per essere gettata via. Le gare contro Real Madrid e Cagliari diranno molto in tal senso.

La vittoria che conta

Quarto clean sheet stagionale che, per come sembrava potesse essere la serata, è un grande risultato. E’ un Milan decisamente allegriano quello che sbanca Monza. Un solo gol di scarto tra le due compagini e molte occasioni per gli uomini di Nesta che, in una metaforica appendice di Halloween hanno spaventato più e più volte i tifosi del Milan. Il gol del 14 rossonero ha sparigliato le carte, a sorpresa, offrendo al Milan la possibilità di portare a casa i tre punti. Solo un grande Maignan ha scongiurato il peggio, almeno nel primo tempo. Testa a Madrid ora dove gli uomini di Fonseca sono attesi da un nuovo e importante esame di maturità. Il Club di Via Aldo Rossi, nel frattempo, sta accelerando per il “colpo del futuro”, a tal proposito arrivano conferme molto importanti.

Morata a secco di gol? La clamorosa idea per gennaio

Durante l’ultima sessione di mercato estiva, il Milan aveva fissato gli occhi su Joshua Zirkzee come pezzo pregiato per il proprio attacco, dopo l’addio di Olivier Giroud. La società rossonera era pronta a sborsare i 40 milioni di euro della clausola rescissoria richiesta. Tuttavia, il trasferimento ha incontrato ostacoli inaspettati, presumibilmente legati a problematiche con l’agente di Zirkzee riguardanti una commissione molto elevata. Nessuna conferma ufficiale ha chiarito i dettagli dello stallo, ma il Milan ha dirottato la propria attenzione su Alvaro Morata, chiudendo l’affare a cifre decisamente inferiori. Zirkzee ha finito per trasferirsi al Manchester United, scelta che sembrava promettente ma che, nel contesto attuale, potrebbe non aver favorito lo sviluppo della sua carriera come sperato. Il tecnico Ten Hag, che aveva fortemente voluto l’olandese, è stato esonerato a causa dei deludenti risultati della squadra. Il futuro di Zirkzee sotto la guida del nuovo allenatore Ruben Amorim è incerto, rendendo plausibile uno scenario in cui il giocatore possa esprimere il desiderio di cambiare aria già a gennaio. Nonostante le complicazioni estive, il Milan potrebbe considerare – scrive Milanlive.it – di rinnovare l’interesse per Zirkzee, specie in vista delle difficoltà realizzative di Morata e Abraham. Un’ipotetica offerta potrebbe prevedere il prestito con una parte dell’ingaggio a carico del Manchester United. Tuttavia, le relazioni tra il club italiano, l’attaccante e il suo entourage risultano complesse, facendo della trattativa un’operazione difficile.

Tammy Abraham

Zirkzee? Non ci sarebbe solo il Milan

Non va dimenticato che, in caso di apertura di Zirkzee a un ritorno in Serie A, anche la Juventus potrebbe entrare nella corsa. Con un Dusan Vlahovic che non sta brillando come atteso, l’allenatore Thiago Motta potrebbe valutare di puntare sull’olandese, già apprezzato in passato nel campionato italiano per le sue qualità tecniche ed atletiche.

LEGGI ANCHE Daniel Maldini, nuovo intrigo di mercato: sarebbe pronta l’offerta al Monza

Leggi l’articolo completo Morata a secco di gol, il Milan tenta il colpaccio per gennaio? Idea clamorosa, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG