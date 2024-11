Il Milan potrebbe presto piazzare il “colpo”. Intanto arrivano conferme molto importanti: “Siamo in trattativa con il Milan.

Il Milan rialza la testa dopo la sconfitta con il Napoli a domicilio sbancando Monza. E’ bastato uno squillo di Reijnders per avere la meglio di un Monza organizzato e volitivo. Boccata d’ossigeno per Fonseca che, dopo gli ultimi giorni turbolenti, può respirare una boccata d’ossigeno.

Il Milan palesa però ancora limiti, così come ha ammesso lo stesso Fonseca pur difendendo quanto fatto dai suoi ragazzi in campo. La società intanto pensa al futuro e pensa al prossimo “colpo” che, in questo momento appare non solo più vicino che mai, ma anche fondamentale negli equilibri del prossimo futuro.

Milan di “corto muso”

E’ un Milan decisamente allegriano quello che sbanca Monza. Un solo gol di scarto tra le due compagini e molte occasioni per gli uomini di Nesta che, in una metaforica appendice di Halloween hanno spaventato più e più volte i tifosi del Milan. Solo un grande Maignan ha scongiurato il peggio, almeno nel primo tempo. Il gol del 14 rossonero ha sparigliato le carte, a sorpresa, offrendo al Milan la possibilità di portare a casa i tre punti. Quarto clean sheet stagionale che, per come sembrava potesse essere la serata, è un grande risultato. Testa a Madrid ora dove gli uomini di Fonseca sono attesi da un nuovo e importante esame di maturità. Il Club di Via Aldo Rossi, nel frattempo, sta accelerando per il “colpo del futuro”, a tal proposito arrivano conferme molto importanti.

“Siamo in trattativa con il Milan”

Nonostante la chiara predilezione di Reijnders per il Milan, squadre di calibro del Tottenham, Liverpool e Manchester City sono state recentemente citate come interessate al centrocampista. Motivo per il quale il Club di Via Aldo Rossi ha urgenza di accelerare le contrattazioni per il suo rinnovo, opponendo così uno scudo forte e autorevole a ogni possibile attacco dall’estero. Il padre del 14 rossonero, ai microfoni del Telegraaf conferma tutto, chiarendo tutto sottolineando: “Siamo in trattativa con il Milan per un nuovo contratto migliorato! Ecco quanto possono andare veloci le cose nel calcio!“. Scatto Milan quindi che, nelle prossime settimane o magari anche prima, potrebbe mettere nero su bianco un vero e proprio “colpo di mercato”, blindando uno dei pilastri di questo inizio di stagione.

Tijjani Reijnders

Una stella in ascesa nel cielo rossonero

Da quando è arrivato al Milan, Reijnders ha dimostrato una versatilità e una qualità di gioco che non sono passate inosservate agli occhi dell’allenatore Paulo Fonseca, che lo ha impiegato sia come mediano che come trequartista. La sua assenza in campo è stata avvertita profondamente nella recente sfida contro il Napoli, a conferma dell’importanza che il giocatore riveste all’interno della squadra. La consacrazione di Reijnders agli occhi del mondo calcistico è arrivata con una doppietta memorabile contro il Club Brugge in Champions League, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria del Milan e guadagnandosi l’attenzione dei grandi club europei.

