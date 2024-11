Le prestazioni del portoghese in questo avvio di stagione sono un argomento caldissimo per quel che riguarda la squadra rossonera.

In un clima di discussione e riflessione seguito alla stretta vittoria del Milan contro il Monza, con un punteggio di 0-1 che ha riacceso le speranze in classifica dei rossoneri, emerge una figura autorevole nel panorama del calcio italiano a commentare il momento delicato di Rafael Leao.

Alessandro “Billy” Costacurta, ex difensore del Milan e attualmente commentatore per Sky Sport, ha condiviso un’analisi franca e diretta sul contributo e sul potenziale dell’attaccante, sollevando dubbi e prospettive su ciò che il futuro potrebbe riservare.

Vittoria poco convincente

Nonostante la vittoria estremamente necessaria contro il Monza abbia fornito 3 punti cruciali al Milan, la prestazione della squadra non ha dissipato i dubbi, in particolare riguardo alla sua fase difensiva e al contributo di alcuni giocatori chiave. La squadra, che ha faticato soprattutto nel primo tempo, si trova ora a riflettere su quali aspetti migliorare per mantenere vivi i propri obiettivi stagionali.

Il giudizio

La capacità di Rafael Leao di fare la differenza in campo è stata messa in dubbio da Alessandro Costacurta, che non ha risparmiato parole pesanti nei confronti dell’attaccante esterno del Milan. Con un’esperienza decennale alle spalle, Costacurta ha espresso una sentenza chiara: nonostante la palese abilità di Leao di superare gli avversari personalmente, non è riuscito a dimostrarsi un giocatore decisivo o insostituibile per la squadra.

Rafael Leäo

La bordata

L’ex difensore ritiene che il portoghese non sia un campione e pensa che non lo diventerà mai.

