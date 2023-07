Dalla Spagna le ultime novità sul ritorno di Alvaro Morata in Italia: niente Juve, ma lo spagnolo sarebbe vicinissimo a un altro club

Secondo quanto riferisce Cadena Cope, Alvaro Morata sarebbe vicinissimo al ritorno in Serie A nonostante il rinnovo con l’Atletico.

Niente Juve, però, per lo spagnolo, che potrebbe presto unirsi al Milan, rimasto orfano di Ibrahimovic per l’attacco. Il club rossonero sarebbe in cima alle preferenze dell’ex bianconero, che ha invece rifiutato le proposte dall’Arabia.

