Antonio Cabrini torna a parlare della “sua” Juve: l’ex terzino bianconero ha analizzato la situazione della squadra

Antonio Cabrini, a Calciomercato l’Originale, ha così analizzato la situazione in casa Juve.

LE PAROLE – «La Juve è attesa dai tifosi e da tutta l’Italia a un’annata ad altissimi livelli, non si può permettere di rimanere nelle retrovie. L’anno passato è stato particolare e difficile, dove non si possono fare considerazioni particolari. Allegri ora deve creare una squadra congeniale al suo modo di giocare. Per questo è arrivato un ottimo ds, ma devono impegnarsi a fare una squadra di altissimo livello sia in campionato che fuori. La Juve deve ripartire più dal campo internazionale che dal campionato».

The post Cabrini: «La Juve non può stare nelle retrovie. Scudetto? Vi dico il vero obiettivo» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG