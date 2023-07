Fabio Miretti potrebbe lasciare la Juve nei prossimi mesi: quattro le possibili destinazioni per il centrocampista

Il Cagliari cerca di costruire una rosa competitiva e adatta al campionato di Serie A e nelle ultime ore si vocifera soprattutto dell’interessamento per centrocampista Fabio Miretti, di proprietà della Juventus.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, c’è però tanta concorrenza per i sardi. Non mancano infatti gli apprezzamenti dalla Serie A per il giovane bianconero, sul quale si sono già mosse Salernitana, Monza e il neopromosso Genoa.

