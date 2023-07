Zampini attacca: «Mesi di veline Uefa e poi si parla di squalifica per il 2024-25». Le parole sulla possibile esclusione della Juve

Il giornalista Massimo Zampini, noto tifoso della Juve, via social è intervenuto duramente riguardo la possibile esclusione dei bianconeri dalle coppe europee nel 2024-25.

LE PAROLE – «Dopo mesi di veline Uefa (via dalla Superlega o siete out), oggi addirittura si ventila esplicitamente una squalifica per l’anno successivo. Di certo, la Juve a luglio inoltrato non sa che competizioni farà l’anno prossimo. Esiste mezzo giornalista italiano che dica due parole su questa roba».

