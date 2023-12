Morata, il gol all’Almeria è una perla: è il 17esimo stagionale per l’ex Juve. Prodezza del centravanti spagnolo

Chiaro messaggio che arriva da Madrid, dove l’Atletico ha appena battuto per 2-1 l’Almeria grazie alla super rete messa a segno dall’ex Juventus Morata (17esimo centro in stagione) e dall’argentino Correa.

Morata is

Torna al gol dopo più di un mese e l’Atletico vince #AtletiAlmeria #LaLiga #DAZN pic.twitter.com/KDY5vfsl36 — DAZN Italia (@DAZN_IT) December 10, 2023

Osservatrice interessata del match la Lazio, che mercoledì sera andrà in Spagna per giocarsi il primato nel girone di Champions League contro la squadra del grande ex Simeone.

The post Morata, il gol all’Almeria è una perla: è il 17esimo stagionale per l’ex Juve – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG