Morata Juve, un ritorno che appare più vicino rispetto a qualche tempo fa: tre indizi riavvicinano lo spagnolo a Torino

Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juventus sta seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di un ritorno di Morata, specialmente nel caso in cui non dovesse essere riscattato il cartellino di Milik.

Lo spagnolo, come racconta il quotidiano, farebbe carte false pur di rivestire ancora la maglia bianconera e i costi ridotti dell’operazione, oltre alla maggior duttilità in campo rispetto al polacco, ne fanno indizi davvero importanti. Senza poi contare la grande stima di Allegri nei suoi confronti…

