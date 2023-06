La permanenza di Massimiliano Allegri alla Juventus spacca in due il tifo bianconero: c’è un grosso rischio all’orizzonte

La Juventus ha lanciato la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2023/24, ma secondo Tuttosport rischia di diventare un vero e proprio fiasco. Il motivo? La spaccatura dei tifosi sulla permanenza di Massimiliano Allegri.

C’è chi, infatti, non è disposto a rinnovare il proprio abbonamento perchè “Stanco di un calcio che non si può vedere” o perchè segnato da quanto successo nell’ultimo anno. E poi, dall’altra parte, c’è chi invece rinnoverà il proprio atto di fede a prescindere da chi siederà in panchina. Ma il rischio flop è dietro l’angolo.

