Milik Juve, no del club bianconero al riscatto del centravanti polacco, il cui futuro è legato strettamente ad una richiesta

Secondo quanto scrive Tuttosport, la Juventus avrebbe detto no al Marsiglia per il riscatto di Milik, il cui termine ultimo sarà la giornata di domani. Il club bianconero non vuole versare i 7 milioni più bonus richiesti nelle casse del club francese, al quale ha avanzato una nuova richiesta.

Un nuovo prestito, con cifre viste al ribasso per la permanenza a titolo definitivo dell’attaccante polacco. La partenza di Vlahovic non è infatti sicura e con la permanenza di Kean, ad oggi, investire su un attaccante appare un lusso. E la Lazio di Sarri osserva con interesse…

