Morata Juve, il terzo ritorno non si fa: pronto il rinnovo con l’Atletico. L’attaccante spagnolo prolungherà per altre 2 o 3 stagioni

Morata è ad un passo dal rinnovo di contratto con l’Atletico Madrid. A scriverlo è As, secondo cui l’attaccante avrebbe deciso di prolungare il rapporto in scadenza nel 2024 per altre 2 o 3 stagioni, anche se a ribasso e nonostante le sirene milionarie arrivata da Arabia e Stati Uniti.

Lo spagnolo è contento di restare e anche la dirigenza dell’Atletico Madrid ha intenzione di puntare su di lui. Nei giorni scorsi si erano diffuse le voci di un possibile ritorno alla Juve e di un interesse del Milan, ma il ritorno in Italia sembra ormai definitivamente sfumato.

