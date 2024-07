I rossoneri si avvicinano all’attaccante spagnolo, decisiva sarebbero state anche le parole del nuovo allenatore milanista.

Una chiamata da una leggenda del calcio può segnare il destino di un giocatore. È questo il caso di Alvaro Morata, attaccante spagnolo, che ha ricevuto una telefonata da Zlatan Ibrahimovic.

Il ruolo dello svedese

L’influente figura di Ibrahimovic, ora senior advisor del Milan, ha giocato un ruolo chiave nel convincere Morata a considerare seriamente l’idea di trasferirsi a Milano, lasciando così l’Atletico Madrid. Anche Paulo Fonseca però ha fatto la sua parte: il tecnico avrebbe promesso allo spagnolo un ruolo di primo piano, cosa che Simeone non è stato in grado di fare.

Alvaro Morata

Cosa manca per vederlo in rossonero

Il contratto dello spagnolo ha una clausola rescissoria di 13 milioni di euro e quindi non c’è bisogno di intavolare una trattativa con il club spagnolo. Secondo la Gazzetta dello Sport in questo momento non ci sarebbe intesa per la durata del contratto al Milan: il club offre un triennale mentre l’attaccante chiede un anno in più. Per quel che riguarda lo stipendio, Morata ora percepisce 5,5 milioni all’anno: i rossoneri gli offrono una ingaggio da 4 milioni a stagione mentre lui vorrebbe 1 milione in più. Nonostante qualche divergenza sembra che la trattativa possa andare in porto. Le dichiarazioni recenti sia di Morata che della moglie evidenziano una chiara volontà di lasciare la Spagna.

