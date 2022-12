Morata-Manchester United, nuove conferme sull’interesse verso l’attaccante spagnolo: i Red Devils ci provano per il prestito

Stando a quanto riportato da ESPN, il Manchester United ha intenzione di riportare Alvaro Morata in Premier già in occasione dell’imminente sessione di mercato di gennaio.

Lo spagnolo non è intoccabile a Madrid e accetterebbe di buon grado la destinazione: un tentativo verrà fatto per provare a strapparlo in prestito ai Colchoneros.

L’articolo Morata-Manchester United, nuove conferme: tentativo per il prestito proviene da Calcio News 24.

