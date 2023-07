Morata Milan: i rossoneri non mollano. Le novità sul futuro dell’attaccante spagnolo che potrebbe ritornare in Italia

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan non molla per Alvaro Morata che potrebbe ritornare in Serie A.

L’attaccante spagnolo è seguito, oltre dai rossoneri, anche da Inter, Roma e Juventus. Inoltre, c’è anche l’Al-Shabab dalla Saudi Pro League che da un mese attende la sua risposta all’offerta monstre da 40 milioni di euro a stagione per tre anni.

