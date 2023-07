Morata Milan, la Roma ora fa sul serio: incontro con l’agente dell’attaccante spagnolo in forza all’Atletico Madrid

Sky Sport ha fatto il punto sul futuro di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è seguito da molti club italiani, tra cui anche il Milan.

È previsto in giornata un incontro tra l’agente del calciatore e la Roma. L’obiettivo dei giallorossi è capire il reale valore della clausola rescissoria, dal momento che l’Atletico Madrid non apre alla soluzione in prestito con diritto di riscatto.

The post Morata Milan, la Roma ora fa sul serio: incontro con l’agente appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG