Le parole di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco del Werder Brema, sul suo futuro visti gli interessi sul mercato

Niclas Fullkrug, obiettivo di mercato della Fiorentina, ha parlato dopo la prima amichevole precampionato col Werder Brema.

PAROLE – «Ci sono stati giorni in cui eravamo più vicini e poi giorni in cui eravamo più distanti. Ci sono molte speculazioni in questi giorni. È tutto un processo, non so dove porterà alla fine. Ho ancora un contratto qui fino al 2025 quindi non ho bisogno di una scadenza specifica. Sono tranquillo, il Werder è un club che significa molto per me ed è una buona opzione».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG