Morata Milan, previsti contatti per l’ex Juve. Cosa filtra sul futuro dell’attaccante spagnolo

Il Milan continua a pensare ad Alvaro Morata. Come riferito da Sky Sport, in settimana ci sarà un primo vero contatto tra le parti. L’ex Juve ha una clausola rescissoria da 10 milioni di euro per lasciare l’Atletico Madrid.

Resta da capire la volontà dello spagnolo, se darà o meno l’ok definitivo al ritorno in Italia ma in rossonero.

