Morata nei pensieri di Sarri: «E’ straordinario, non è vero che non andavamo d’accordo». Le parole in conferenza stampa

Sarri nel corso della conferenza stampa di presentazione di Atletico Madrid Lazio ha parlato anche di Morata, attaccante ex Juventus che domani si ritroverà da avversario dopo averlo allenato al Chelsea.

RAPPORTO CON MORATA – «Non è vero che non andava d’accordo con me. Un giocatore straordinario, grandi qualità tecniche e fisiche, uno dei centravanti più adatti. In quel periodo era nervoso, non stava più bene a Londra, ne abbiamo parlato anche l’ultima volta che ci siamo visti».

