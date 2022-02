Insieme a Massimiliano Allegri, in conferenza stampa ha parlato anche l’attaccante Alvaro Morata che ha ribadito quanto sia stato importante l’allenatore per la sua permanenza.

Anche Alvaro Morata ha presentato in conferenza la gara di domani di Champions League. “Allegri è stato fondamentale per la mia permanenza. La sua fiducia l’ho sempre sentita, mi chiede molto e io faccio di tutto per ripagarlo. Mi ha detto che si fidava di me e che dovevo restare. Dipendesse da me resterei sempre qua. Arriviamo bene alla gara di domani, abbiamo svoltato nelle ultime partite e siamo positivi, riusciamo a reagire nelle difficoltà. Ora dobbiamo mettere da parte il campionato e pensare solo alla Champions League, sappiamo che per passare dovremo dare il massimo”.

Massimiliano Allegri

“Io mi trovo bene quando la Juve vince, non conta dove gioco. Stiamo crescendo, in allenamento c’è uno spirito diverso. L’arrivo di Vlahovic e Zakaria ha migliorato tutti, Allegri mi aveva detto che Dusan mi avrebbe aiutato. Lui oggi aveva già negli occhi la partita contro il Villarreal. Dà entusiasmo a tutti, speriamo che domani faccia il suo primo gol in Champions League”.

