L’allenatore della Juventus ha presentato l’andata di finale degli ottavi di Champions League contro il Villareal.

Massimiliano Allegri ha tenuto la consueta conferenza stampa di vigilia di Villareal-Juventus. “Non è un ottavo scontato. Loro vengono da un periodo molto buono come noi, è una squadra che ha tecnica con un allenatore molto bravo. Sarà una partita molto tattica dove bisogna stare attenti ai dettagli e avere pazienza. Contro il Torino abbiamo fatto una buona partita. Per le cose ci vuole molta calma ed equilibrio”.

Dusan Vlahovic

“Vlahovic domani debutta in Champions, e non possiamo addossargli tante responsabilità. Bisogna proteggerlo, come ho protetto i giocatori più giovani e con meno esperienza. Dobbiamo fare una bella prestazione domani, sono convinto che i ragazzi la faranno, e poi pensare al campionato e alla Coppa Italia e poi prenderci la qualificazione al ritorno. Domani pareggio un buon risultato? Il risultato positivo è un bel risultato, con le nuove regole è completamente diverso”.

