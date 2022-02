Il difensore del Barcellona Gerard Piqué indica come tremendamente bugiardo il risultato della gara contro il Napoli di ieri.

Gerard Piqué non riesce a mandare giù il pareggio ottenuto contro il Napoli; lo si evince dalle sua dichiarazioni nel post-gara. “La sensazione è che avremmo potuto vincere 3-1, 4-1 o 5-1 facilmente. Abbiamo avuto molte occasioni, loro solo un paio. Il risultato non è tanto buono, per il ritorno è tutto ancora aperto. I gol sbagliati? Ci sono partite in cui facciamo un po’ di fatica per concretizzare le opportunità, è questione di tempo e di fiducia”.

“Abbiamo giocato una grande partita contro un rivale di alto livello. La cosa peggiore è il risultato. Dal campo è molto chiaro: in occasione del goal del Napoli Eric Garcia è andato a chiudere su un giocatore che era in fuorigioco. La regola non è chiara, come quella sul fallo di mano”.

